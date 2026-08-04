В ГД предложили повысить зарплаты врачей до 200% от среднего дохода в регионах

Он привел данные Минздрава РФ, согласно которым на поступление в медицинские вузы в 2026 году было подано на 26% больше заявлений, чем годом ранее. При этом, добавил депутат, не многие из абитуриентов и выпускников медвузов хотят работать в государственных медучреждениях. По мнению политика, после обязательной отработки молодые специалисты, получившие аккредитацию врача, будут уходить в частные клиники.