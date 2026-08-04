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В ГД предложили повысить зарплаты врачей до 200% от среднего дохода в регионах

Также медицинским работникам нужно предоставить льготы, как у чиновников, включая обеспечение жильем, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зарплаты врачей нужно повысить до 200% от среднего уровня по региону. Такое мнение ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Решить проблему можно только одним способом — повысить зарплаты врачей до 200% от среднего уровня по региону и предоставить им льготы, как у чиновников, включая обеспечение жильем. Для этого нужно повысить расходы на здравоохранение как минимум вдвое — до 7% ВВП», — сказал Миронов.

Он привел данные Минздрава РФ, согласно которым на поступление в медицинские вузы в 2026 году было подано на 26% больше заявлений, чем годом ранее. При этом, добавил депутат, не многие из абитуриентов и выпускников медвузов хотят работать в государственных медучреждениях. По мнению политика, после обязательной отработки молодые специалисты, получившие аккредитацию врача, будут уходить в частные клиники.

«Профессия врача престижна и прибыльна, но не в государственном, а в частном секторе», — заключил Миронов.