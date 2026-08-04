Аналитики увидели угрозу рецессии в Британии в следующем году

Экономике Великобритании грозит рецессия в 2027 году, если Ормузский пролив останется закрытым до середины следующего года. Об этом предупредили аналитики Ernst & Young, сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации.
В базовом сценарии — при открытии пролива до конца сентября — ВВП Британии вырастет на 0,8% в 2026 году и на 1,2% в 2027-м. Однако в негативном сценарии, если пролив останется закрытым до начала или середины 2027 года, рост экономики замедлится до 0,5% в этом году, а в следующем сменится спадом на 0,2%. Инфляция при этом может достигнуть 6,4% к концу 2026 года.
Главный экономист Ernst & Young в Великобритании Питер Арнольд заявил: «Если Ормузский пролив откроется в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что Великобритания избежит более серьезного спада, но затяжное закрытие до 2027 года разгонит инфляцию и может привести к сокращению экономики в следующем году».
В базовом сценарии инфляция, по прогнозам Ernst & Young, достигнет пика в 3,5% в этом году. При этом прогноз Банка Англии, опубликованный на прошлой неделе, даже в негативном сценарии (при сохранении цен на нефть и газ на 30−60% выше рыночных ожиданий) предусматривает рост экономики почти на 1% в следующем году при пике квартальной инфляции в 4,5%.
Аналитики Ernst & Young ожидают, что Банк Англии сохранит ставку на уровне 3,75% до конца года, а затем снизит ее до 3,25% в апреле и июле 2027 года.
До этого президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра.
Ранее Трамп заявлял, что США и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа, на фоне чего цена на нефть Brent упала на 8%.
Однако затем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Вашингтоном и Тегераном не соответствуют действительности. После этого Трамп назвал представителей Тегерана двуличными.
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