Аналитики увидели угрозу рецессии в Британии в следующем году

В базовом сценарии — при открытии пролива до конца сентября — ВВП Британии вырастет на 0,8% в 2026 году и на 1,2% в 2027-м. Однако в негативном сценарии, если пролив останется закрытым до начала или середины 2027 года, рост экономики замедлится до 0,5% в этом году, а в следующем сменится спадом на 0,2%. Инфляция при этом может достигнуть 6,4% к концу 2026 года.