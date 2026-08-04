Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики увидели угрозу рецессии в Британии в следующем году

Экономика Великобритании может сократиться на 0,2% в 2027-м, если Ормузский пролив не откроется до середины следующего года, а инфляция взлетит до 6,4%, предупредили в Ernst & Young.

Источник: РБК

Экономике Великобритании грозит рецессия в 2027 году, если Ормузский пролив останется закрытым до середины следующего года. Об этом предупредили аналитики Ernst & Young, сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации.

В базовом сценарии — при открытии пролива до конца сентября — ВВП Британии вырастет на 0,8% в 2026 году и на 1,2% в 2027-м. Однако в негативном сценарии, если пролив останется закрытым до начала или середины 2027 года, рост экономики замедлится до 0,5% в этом году, а в следующем сменится спадом на 0,2%. Инфляция при этом может достигнуть 6,4% к концу 2026 года.

Главный экономист Ernst & Young в Великобритании Питер Арнольд заявил: «Если Ормузский пролив откроется в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что Великобритания избежит более серьезного спада, но затяжное закрытие до 2027 года разгонит инфляцию и может привести к сокращению экономики в следующем году».

В базовом сценарии инфляция, по прогнозам Ernst & Young, достигнет пика в 3,5% в этом году. При этом прогноз Банка Англии, опубликованный на прошлой неделе, даже в негативном сценарии (при сохранении цен на нефть и газ на 30−60% выше рыночных ожиданий) предусматривает рост экономики почти на 1% в следующем году при пике квартальной инфляции в 4,5%.

Аналитики Ernst & Young ожидают, что Банк Англии сохранит ставку на уровне 3,75% до конца года, а затем снизит ее до 3,25% в апреле и июле 2027 года.

До этого президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра.

Ранее Трамп заявлял, что США и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа, на фоне чего цена на нефть Brent упала на 8%.

Однако затем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Вашингтоном и Тегераном не соответствуют действительности. После этого Трамп назвал представителей Тегерана двуличными.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше