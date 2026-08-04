Belga: Бельгия в июле впервые с начала кризиса получила СПГ только из РФ

В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса импортировала весь объем сжиженного природного газа исключительно из России. По данным агентства Belga, такая ситуация сложилась на фоне сокращения поставок из других стран из-за обострения конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.
Речь идет только о поставках СПГ, который доставляется морским транспортом. При этом природный газ по трубопроводам Бельгия продолжала получать из Норвегии и Великобритании. По итогам месяца общий объем импорта сжиженного газа сократился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а единственным поставщиком стала Россия.
Как отмечается, европейские компании этим летом ограничили закупки дополнительных партий СПГ для пополнения запасов в подземных хранилищах из-за высоких цен. Одновременно снижение поставок из стран Персидского залива, вызванное нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и трудностями с прохождением судов через Ормузский пролив, привело к росту спроса на российский сжиженный газ.
Ранее первое за три недели судно со сжиженным природным газом из Катара пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту.