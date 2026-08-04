Belga: Бельгия в июле впервые с начала кризиса получила СПГ только из РФ

Речь идет только о поставках СПГ, который доставляется морским транспортом. При этом природный газ по трубопроводам Бельгия продолжала получать из Норвегии и Великобритании. По итогам месяца общий объем импорта сжиженного газа сократился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а единственным поставщиком стала Россия.