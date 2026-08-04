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RuStore назвал китайских разработчиков лидерами среди зарубежных рекламодателей

Российский рынок остается одним из ключевых источников новых пользователей для разработчиков мобильных игр из Китая, рассказал директор по развитию бизнеса платформы Илья Ульянов.

ШАНХАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Китайские издатели мобильных игр активно наращивают инвестиции в продвижение проектов в RuStore. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов по итогам крупнейшей азиатской выставки цифровых развлечений ChinaJoy в Шанхае.

«Китайские издатели мобильных игр продолжают увеличивать инвестиции в продвижение своих проектов в RuStore, — сказал он. — Темп роста показывает, что российский рынок остается для них одним из ключевых источников новых пользователей».

Разработчики мобильных игр из Китая по-прежнему занимают первое место среди зарубежных рекламодателей платформы, добавил он. За первое полугодие 2026 года зарубежные издатели мобильных игр направили на рекламу в RuStore свыше 400 млн рублей. Как уточнил Ульянов, на долю Китая пришлось около 80% всего иностранного рекламного бюджета за первые шесть месяцев года.

Также Китай удерживает лидерство по числу представленных в каталоге RuStore приложений: из них примерно 60% разработаны компаниями из КНР.

Крупнейшая азиатская выставка цифровых развлечений ChinaJoy прошла с 31 июля по 3 августа в Шанхае. В ней приняли участие 900 компаний со всего мира, включая российские VK, RuStore, Yandex Ads и Агентство креативных индустрий (АКИ) при департаменте культуры Москвы.