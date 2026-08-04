RuStore назвал китайских разработчиков лидерами среди зарубежных рекламодателей

ШАНХАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Китайские издатели мобильных игр активно наращивают инвестиции в продвижение проектов в RuStore. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов по итогам крупнейшей азиатской выставки цифровых развлечений ChinaJoy в Шанхае.
«Китайские издатели мобильных игр продолжают увеличивать инвестиции в продвижение своих проектов в RuStore, — сказал он. — Темп роста показывает, что российский рынок остается для них одним из ключевых источников новых пользователей».
Разработчики мобильных игр из Китая по-прежнему занимают первое место среди зарубежных рекламодателей платформы, добавил он. За первое полугодие 2026 года зарубежные издатели мобильных игр направили на рекламу в RuStore свыше 400 млн рублей. Как уточнил Ульянов, на долю Китая пришлось около 80% всего иностранного рекламного бюджета за первые шесть месяцев года.
Также Китай удерживает лидерство по числу представленных в каталоге RuStore приложений: из них примерно 60% разработаны компаниями из КНР.
Крупнейшая азиатская выставка цифровых развлечений ChinaJoy прошла с 31 июля по 3 августа в Шанхае. В ней приняли участие 900 компаний со всего мира, включая российские VK, RuStore, Yandex Ads и Агентство креативных индустрий (АКИ) при департаменте культуры Москвы.