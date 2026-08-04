RuStore назвал китайских разработчиков лидерами среди зарубежных рекламодателей

Разработчики мобильных игр из Китая по-прежнему занимают первое место среди зарубежных рекламодателей платформы, добавил он. За первое полугодие 2026 года зарубежные издатели мобильных игр направили на рекламу в RuStore свыше 400 млн рублей. Как уточнил Ульянов, на долю Китая пришлось около 80% всего иностранного рекламного бюджета за первые шесть месяцев года.