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В ОКБ рассказали, кто чаще устанавливает самозапрет на кредиты

Чаще всего это россияне 35−45 лет, их 20,2%, граждане старше 65 лет — 20%, 55−65 лет — 19,6%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. После запуска сервиса россияне направили 26,77 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,13 млн заявлений на его снятие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«С момента запуска сервиса россияне направили 26,77 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,13 млн заявлений на его снятие. Было отменено 11,7% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 21,66 млн россиян», — отметили в пресс-службе.

По данным ОКБ, в июле спрос на услугу незначительно снизился по сравнению с июнем: граждане подали 753,41 тыс. заявлений на установку самозапрета (-2,6% к июню) и 241,8 тыс. — на его снятие (за месяц без изменений).

Среди россиян, воспользовавшихся механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами — их доля составляет 56,4%. 28,4% — заемщики, чьи долговые обязательства на данный момент полностью погашены. 21,1% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегали к кредитам или займам.

Как отметили в пресс-службе ОКБ, больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35−45 лет — 20,2% от общего количества граждан с этим статусом. Доля граждан старше 65 лет выросла до 20,0%. Доля россиян в возрасте 55−65 лет составила 19,6%. На граждан 45−55 лет приходится 19,4% самозапретов, на россиян в возрасте 25−35 лет — 11,5%, на молодежь до 25 лет — всего 9,3%.

При этом Мурманская область по-прежнему демонстрирует самый высокий показатель среди российских регионов по числу граждан, установивших самозапрет на получение кредитов: 26% жителей региона уже воспользовались этой мерой защиты. Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 24% жителей. В Коми этот статус получили 23% жителей, в Камчатском крае и Карелии — по 20%. В Московской области самозапрет установили 16% жителей, в Москве — 15%, в Санкт-Петербурге — 17%, в Ленинградской области — 14%.

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