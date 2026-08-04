Росстат назвал регионы, где больше всего снизилась потребность в работниках

МОСКВА, 4 август./ТАСС/. Больше всего потребность работодателей в сотрудниках снизилась в трех субъектах России — в Башкортостане, Белгородской и Самарской областях, выяснил ТАСС, изучив данные Росстата.
Так, потребность в работниках в Башкортостане за год снизилась почти на 8,1 тыс. человек, в Самарской области — на 10,6 тыс. человек, а в Белгородской области — на 7,1 тыс. человек.
В Московской области, наоборот, потребность в сотрудниках за год увеличилась почти на 32,2 тыс. человек, в Москве — на 43,4 тыс. человек, Ленинградской области — на 15,1 тыс. человек, в Омской области — на 10 тыс. человек, а в Татарстане — почти на 40 тыс. человек.