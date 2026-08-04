Испытания SJ-100 пройдут в Хабаровском крае до конца года

Испытания нового самолета SJ-100 пройдут в ближайшее время в Хабаровском крае. Об этом журналистам рассказал директор производственного центра в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» Егор Попов, сообщает ТАСС (16+).
«В этом году с нашей стороны как производственного центра мы планируем провести испытания самолета, полный цикл испытаний, как наземных, так и летных. Мы планируем эти испытания в этом году завершить. Мы первый серийный самолет Superjet-100 уже произвели, на него были поставлены двигатели, и этот самолет был подключен к проведению сертификационных испытаний. Сейчас в город Комсомольск-на-Амуре поступает следующий комплект серийных двигателей. Данные двигатели будут в ближайшее время на самолет установлены, и мы также приступим к его испытанию здесь», — сказал он.
Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал ТАСС, что российские авиакомпании уже законтрактовали 42 самолета SJ-100.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет». Чтобы модернизировать и ускорить процесс производства, введено в эксплуатацию порядка 100 единиц промышленного оборудования. В июне 2026 года на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности.
В ГК «Ростех» в мае сообщили об успешном прохождении российским двигателем модели ПД-8 для самолета SJ-100 всех сертификационных испытаний. Установку тестировали в общей сложности свыше 6,5 тыс. часов.