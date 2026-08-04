Испытания SJ-100 пройдут в Хабаровском крае до конца года

«В этом году с нашей стороны как производственного центра мы планируем провести испытания самолета, полный цикл испытаний, как наземных, так и летных. Мы планируем эти испытания в этом году завершить. Мы первый серийный самолет Superjet-100 уже произвели, на него были поставлены двигатели, и этот самолет был подключен к проведению сертификационных испытаний. Сейчас в город Комсомольск-на-Амуре поступает следующий комплект серийных двигателей. Данные двигатели будут в ближайшее время на самолет установлены, и мы также приступим к его испытанию здесь», — сказал он.