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Дороги и тротуары очищают во всех районах Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В течение дня дорожные службы Иркутска проводят работы по содержанию улиц.

Источник: НИА Байкал

Вручную подметают тротуары, заездные и парковочные карманы, собирают мусор возле остановок общественного транспорта.

Накануне привели в порядок пешеходные зоны на Желябова, Каландаришвили, Депутатской, Дыбовского, Тимирязева, Лапина, Декабрьских Событий, Дзержинского, Марата и других улицах.

Для очистки проезжей части задействуют специализированную технику. С помощью подметально-уборочных машин дороги обеспыливают и увлажняют.

«Механизированное подметание выполняем ежедневно. По поручению мэра Руслана Болотова на особом контроле — магистральные улицы и транспортные развязки. Кроме того, активно задействуем технику в ночное время», — рассказали в «Иркутскавтодоре».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, продолжается покос травы. Такие работы выполнили на участках улиц Станиславского, Партизанская, Александра Невского, Байкальская, Коммунаров, Фаворского, Звездинская, Сибирских Партизан, в Юбилейном.