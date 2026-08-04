Дороги и тротуары очищают во всех районах Иркутска

Вручную подметают тротуары, заездные и парковочные карманы, собирают мусор возле остановок общественного транспорта.
Накануне привели в порядок пешеходные зоны на Желябова, Каландаришвили, Депутатской, Дыбовского, Тимирязева, Лапина, Декабрьских Событий, Дзержинского, Марата и других улицах.
Для очистки проезжей части задействуют специализированную технику. С помощью подметально-уборочных машин дороги обеспыливают и увлажняют.
«Механизированное подметание выполняем ежедневно. По поручению мэра Руслана Болотова на особом контроле — магистральные улицы и транспортные развязки. Кроме того, активно задействуем технику в ночное время», — рассказали в «Иркутскавтодоре».
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, продолжается покос травы. Такие работы выполнили на участках улиц Станиславского, Партизанская, Александра Невского, Байкальская, Коммунаров, Фаворского, Звездинская, Сибирских Партизан, в Юбилейном.