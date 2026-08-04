В Красноярске побывали ведущие китайские туроператоры и представители профильных СМИ

Завершился визит знакомством с локальной кухней. Руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло отметила: «Проект реализуется на фоне устойчивого роста интереса китайских туристов к поездкам по России и Красноярску в частности. Дополнительным стимулом стал действующий безвизовый режим между Россией и Китаем — он упростил перемещения граждан и создал условия для совместных туристических проектов».