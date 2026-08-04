В Красноярске побывали ведущие китайские туроператоры и представители профильных СМИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Китайские туроператоры оценили туристический потенциал Красноярска на маршруте «Великий чайный путь».
Делегация приехала в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь», чтобы оценить туристические возможности города и региона для будущего международного железнодорожного маршрута. Маршрут проходит по семи городам России: Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. За 11 дней участники преодолевают около 5,6 тысячи километров.
В столице края для гостей организовали насыщенную программу. На встрече с представителями туротрасли края обсудили перспективы сотрудничества, возможности включения Красноярска в программы путешествий для китайских туристов и расширение туристического обмена. Гости посетили ряд ключевых туристических точек Красноярска.
Завершился визит знакомством с локальной кухней. Руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло отметила: «Проект реализуется на фоне устойчивого роста интереса китайских туристов к поездкам по России и Красноярску в частности. Дополнительным стимулом стал действующий безвизовый режим между Россией и Китаем — он упростил перемещения граждан и создал условия для совместных туристических проектов».
Проект «Великий чайный путь» реализуют «РЖД Тур» и Федеральная пассажирская компания при поддержке агентства по туризму Красноярского края и региональных властей. Запустить новый международный турпродукт для туристов из Китая планируют в 2027 году. Развитие международного туризма и создание новых маршрутов соответствуют задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».