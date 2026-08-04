Выгода с рисками: как безопасно купить залоговое жилье в Казахстане

Когда казахстанцы решают купить жилье, они часто задумываются о более доступных вариантах. На первичном рынке это обычно включает покупку на этапе строительства, а на вторичном — залоговые объекты, то есть те, что имеют обременение и могут быть проданы по цене ниже рыночной. Обычно это связано с финансовыми трудностями владельцев, которые вынуждены продать квартиру, или с действиями банка, реализующего залоговое имущество для погашения долга.