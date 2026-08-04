Выгода с рисками: как безопасно купить залоговое жилье в Казахстане

Когда казахстанцы решают купить жилье, они часто задумываются о более доступных вариантах. На первичном рынке это обычно включает покупку на этапе строительства, а на вторичном — залоговые объекты, то есть те, что имеют обременение и могут быть проданы по цене ниже рыночной. Обычно это связано с финансовыми трудностями владельцев, которые вынуждены продать квартиру, или с действиями банка, реализующего залоговое имущество для погашения долга.
Дмитрий Хагай, амбассадор Национальной палаты риелторов Pana, рассказал о нюансах покупки залоговой квартиры. Он отметил, что главное преимущество такой покупки — ее цена, которая может быть ниже рыночной или можно договориться о скидке. Однако, по его словам, не стоит забывать о рисках, которые могут быть довольно серьезными.
Основные риски связаны с процедурой сделки. Сумма задолженности может оказаться выше ожидаемой, или могут обнаружиться дополнительные ограничения в виде арестов и судебных споров. Ошибки при оформлении расчетов и документов также возможны. Если деньги переданы покупателю для уплаты долга, продавец может использовать их не по назначению.
Для безопасной покупки залогового жилья эксперт рекомендует оформлять сделку с участием банка второго уровня — непосредственного кредитора должника. Банк будет прямым получателем задолженности, чтобы снять обременение с недвижимости. Процедура включает получение информации о размере остатка задолженности, заключение трехсторонней схемы расчетов или контроль банка погашения кредита, перечисление денег банку и снятие обременения после полного погашения.
Чтобы покупка оказалась выгодной и безопасной, эксперт рекомендует обращаться к проверенному и надежному специалисту. Такой специалист должен иметь опыт работы, заключать договора на оказание услуг, разъяснять процедуру сделки и сопровождать ее, а также проверять юридическую чистоту объекта.
В ближайшем будущем на сайте национальной палаты риелторов Pana можно будет проверить любого риелтора на наличие сертификата, подтверждающего легитимность его деятельности. Залоговое жилье может оказаться выгодным решением при покупке, но важно добиваться безопасного оформления сделки для защиты интересов покупателя и избежать серьезных финансовых рисков.