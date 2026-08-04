Bloomberg узнал о встрече IT-гигантов в Белом доме для обсуждения испытания ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Представители крупных технологических компаний соберутся в Белом доме 4 августа для обсуждения системы безопасного тестирования ИИ-моделей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, ожидается, что на мероприятии в числе прочих будут присутствовать представители компаний OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT, Anthropic и Google.
Эта встреча, указывает агентство, состоится на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля во время экспериментов.
В середине июля стартап Hugging Face, который позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки, сообщил о несанкционированном проникновении в свои системы. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.