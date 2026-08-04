Bloomberg узнал о встрече IT-гигантов в Белом доме для обсуждения испытания ИИ

В середине июля стартап Hugging Face, который позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки, сообщил о несанкционированном проникновении в свои системы. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.