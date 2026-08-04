В Башкирии на уборку зерновых вышли 4 тысячи комбайнов

Технологические возможности позволяют обмолачивать в сутки до 60 тыс. га зерновых и зернобобовых культур при средней нагрузке 440 га на один комбайн. Для выхода на суточную производительность в 100 тыс. га и достижения нормативной нагрузки в 350 га на комбайн в ближайшие пять лет требуется дополнительно приобрести не менее 1200 зерноуборочных комбайнов, отметили в ведомстве.
В I полугодии аграрные предприятия закупили 928 сельхозмашин на 6 млрд руб. Это 152 трактора различного тягового класса, 58 зерноуборочных комбайнов, 6 самоходных кормоуборочных комбайнов, 58 самоходных опрыскивателей, более 250 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и другие виды техники. Активное обновление технического парка АПК соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Как сообщали ранее, сейчас уборка зерновых и озимого рапса идёт в 44 районах. Намолочено 600 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет более 36 ц/га (на 5 ц/га больше, чем в 2025).