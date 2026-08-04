В Башкирии на уборку зерновых вышли 4 тысячи комбайнов

Технологические возможности позволяют обмолачивать в сутки до 60 тыс. га зерновых и зернобобовых культур при средней нагрузке 440 га на один комбайн. Для выхода на суточную производительность в 100 тыс. га и достижения нормативной нагрузки в 350 га на комбайн в ближайшие пять лет требуется дополнительно приобрести не менее 1200 зерноуборочных комбайнов, отметили в ведомстве.