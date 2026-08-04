В Красноярском крае увеличили штрафы для пользователей электросамокатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 августа вступили в силу изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Новые нормы касаются владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.
Теперь за поездку на самокате или другом СИМ по территории, где движение запрещено местными правилами, нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
За превышение скорости на личном средстве индивидуальной мобильности предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Изменения затронули и операторов кикшеринга. За размещение прокатных самокатов вне специально оборудованных парковочных зон компаниям теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Сообщить о нарушениях жители Красноярска могут через сервис «Решаем вместе» на портале Госуслуг или через виртуальную приемную администрации города.
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