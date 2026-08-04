Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае увеличили штрафы для пользователей электросамокатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 августа вступили в силу изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Новые нормы касаются владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 августа вступили в силу изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Новые нормы касаются владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

Теперь за поездку на самокате или другом СИМ по территории, где движение запрещено местными правилами, нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

За превышение скорости на личном средстве индивидуальной мобильности предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Изменения затронули и операторов кикшеринга. За размещение прокатных самокатов вне специально оборудованных парковочных зон компаниям теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Сообщить о нарушениях жители Красноярска могут через сервис «Решаем вместе» на портале Госуслуг или через виртуальную приемную администрации города.

16+