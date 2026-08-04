Nissan впервые за два года получил квартальную прибыль

Nissan сохраняет прогноз по прибыли на финансовый год в размере 20 млрд иен. Операционная прибыль ожидается на уровне 200 млрд иен, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее. Объем продаж, по плану, составит порядка 13 трлн иен — с ростом на 8,3%. При этом годовой прогноз продаж по всему миру снижен с 3,3 млн машин до 3,15 млн.