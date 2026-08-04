Аудитория Rutube в 15 крупнейших регионах России достигла 77%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Аудитория видеоплатформы Rutube в 15 крупнейших регионах России достигла 77% среди жителей в возрасте от 12 до 60 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цифровых активов «Газпром-медиа холдинга».
«Rutube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России. Доля пользователей платформы среди жителей в возрасте от 12 до 60 лет составила 77%», — говорится в сообщении.
В Новосибирской области сервисом пользуются 93% жителей указанной возрастной категории, в Свердловской области — 88%, в Москве и Московской области — 86%, в Краснодарском крае — 80%.
В Ростовской области показатель составил 65%, в Челябинской области — 64%, в Республике Татарстан — 56%, в Республике Башкортостан — 54%. В Красноярском крае доля пользователей достигла 52%, в Воронежской области — 51%, в Саратовской области — 47%, в Омской области — 43%, в Пермском крае — 39%.
Как отмечают специалисты, наиболее востребованной категорией контента стали фильмы, далее следуют лайфстайл-программы и сериалы.