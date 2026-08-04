Хаминский раскрыл новую «схему Долиной» продажи квартир с жильцами

Новой «схемой Долиной» назвали ситуацию с жителем Санкт-Петербурга, которому продали квартиру с проживающим в ней пенсионером. Россиянин заплатил за жильё восемь миллионов рублей и вложил еще несколько миллионов в ремонт. Однако новоселье омрачил пенсионер, который заявил о своем праве бессрочного проживания в квартире.
Согласно предъявленным документам, порядка 30 лет назад, во время приватизации жилья мужчина отказался от своей доли, получив возможность бессрочного проживания. Продавец квартиры перестал выходить на связь, предварительно посоветовав принять дедушку в семью.
Юрист Александр Хаминский в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, как была организована эта схема и что может предпринять новый владелец недвижимости с жильцом.
«Дело в том, что жилищный кодекс, принятый в 2006 году, гарантирует право на проживание в помещениях для лиц, которые это право получили до введения нового кодекса, и для них действуют правила старого кодекса. А по старому кодексу, если ты прописан либо зарегистрирован, то можешь до самой своей смерти проживать в этом помещении. В указанной ситуации, очевидно, дедушка начал легально проживать в квартире до 2006 года. Соответственно, он этим правом решил воспользоваться», — объяснил юрист основания для вселения непредусмотренного жильца.
Хаминский обратил внимание на то, что покупателю должны были предоставить сведения о зарегистрированных в квартире лицах.
«Это очень важный документ. Потому что, например, люди говорят: “У нас альтернативная купля-продажа, мы это продаём, уже нашли себе другой вариант, и мы вот это по цепочке все оформляем, одновременно выписываемся здесь и прописываемся по новому адресу”. Опасность кроется в том, что могут оказаться зарегистрированы люди, которых потом не выгонишь. Например, несовершеннолетние, которым не предоставлено жилье в результате сделки», — предупредил эксперт.
По мнению Хаминского, в указанной ситуации покупателя либо ввели в заблуждение, либо была техническая ошибка.
«Тут возникают вопросы к риелторам. Возможно, они в схеме либо по каким-то техническим причинам компьютер выдал, что на момент совершения сделки никто в квартире не зарегистрирован. Однако, судя по тому, что дедушка появился после того, как был сделан ремонт, здесь может идти речь о мошеннических действиях с целью либо недопущения нормального пользования приобретённым жильём новыми покупателями, либо получения с них денег за то, что дед куда-то выпишется. Здесь, судя по всему, есть квалифицирующий признак группы, действующей по предварительному сговору», — сказал он.
Как отметил юрист, жертве новой «схемы Долиной» стоит обратиться в правоохранительные органы, поскольку в ситуации есть признаки мошенничества.
«Потребуется грамотный адвокат, специализирующийся именно в этой сфере. Пострадавшему придется непросто, но шанс решить проблему через уголовное судопроизводство есть», — подытожил он.
Термин «схема Долиной» появился в 2025 году в связи со скандальным судом с участием певицы, которая потребовала вернуть ей проданную ранее под воздействием мошенников квартиру, не возвращая при этом денежные средства. Долина выиграла суд в нижестоящих инстанциях, однако Верховный Суд встал на сторону покупательницы.