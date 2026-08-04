Хаминский раскрыл новую «схему Долиной» продажи квартир с жильцами

«Тут возникают вопросы к риелторам. Возможно, они в схеме либо по каким-то техническим причинам компьютер выдал, что на момент совершения сделки никто в квартире не зарегистрирован. Однако, судя по тому, что дедушка появился после того, как был сделан ремонт, здесь может идти речь о мошеннических действиях с целью либо недопущения нормального пользования приобретённым жильём новыми покупателями, либо получения с них денег за то, что дед куда-то выпишется. Здесь, судя по всему, есть квалифицирующий признак группы, действующей по предварительному сговору», — сказал он.