С начала года Новосибирск получил 88,7 млн рублей туристического налога

Об этом в своём МАХ-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Эти средства направляются на улучшение городской инфраструктуры.
Градоначальник отметил, что основные цели — создать комфортные условия для жителей и повысить привлекательность города для туристов. В рамках этой работы обновляются пешеходные маршруты, благоустраиваются общественные пространства и парки, снижается визуальный шум на улицах и ремонтируются фасады.
Для контроля за этими процессами был создан специальный штаб. Кроме того, активно развивается событийный туризм, предлагая разнообразные мероприятия.
Летом текущего года День города собрал более 100 тысяч посетителей. Значительный интерес вызвали форумы и фестивали «Дикоросы», «В Сибири — есть!», «Летосфера», «Обские фестивали» и авиапраздник «Вива авиа!».
С 21 по 23 августа состоится фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор».