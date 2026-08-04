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В Усолье-Сибирском готовят уникальное производство химсырья для фармацевтики

В Усолье-Сибирском готовят уникальное производство химсырья для фармацевтики. Материалы, которые будут выпускать на новой площадке, сейчас в России не производятся — их полностью закупают за рубежом. Из сырья будут производить фармсубстанции для лекарств, лакокрасочных покрытий и резинотехнических изделий. Проект реализует ГК «Фармасинтез» при поддержке Минпромторга, правительства Иркутской области и в рамках направления Народной программы Единой России по развитию промышленности. Он станет частью Федерального центра химии (ФЦХ) на площадке бывшего Усольехимпрома.

Источник: ТК Город

Как сообщила депутат Госдумы Мария Василькова, проект стал центральным вопросом заседания Штаба по реализации ФЦХ под руководством замминистра Михаила Юрина и самой Марии Васильковой. Для Усолья-Сибирского сформирована комплексная программа развития до 2036 года на 81,3 млрд рублей. Периметр ФЦХ могут расширить за счёт площадки в Усть-Куте.

— Поручение Президента России по рекультивации территории бывшего «Усольехимпрома» последовательно исполняется. При этом наша задача значительно шире, чем ликвидация последствий прошлого. Параллельно мы формируем новую промышленную площадку, создаём инфраструктуру, готовим кадры и привлекаем инвесторов. Усолье-Сибирское должно стать примером того, как экологическое восстановление территории становится отправной точкой для её экономического и социального развития. Это в немалой степени результат реализации Народной программы Единой России в части развития промышленности и обеспечения экологической безопасности, — подчеркнула Мария Василькова.

В заседании участвовали представители Минпромторга, «Росатома», «Росхима», En+ Group, «Фармасинтеза», института химии СО РАН и других организаций. Проект создаст новые рабочие места и повысит налогооблагаемую базу города.

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