В Усолье-Сибирском готовят уникальное производство химсырья для фармацевтики

Как сообщила депутат Госдумы Мария Василькова, проект стал центральным вопросом заседания Штаба по реализации ФЦХ под руководством замминистра Михаила Юрина и самой Марии Васильковой. Для Усолья-Сибирского сформирована комплексная программа развития до 2036 года на 81,3 млрд рублей. Периметр ФЦХ могут расширить за счёт площадки в Усть-Куте.
— Поручение Президента России по рекультивации территории бывшего «Усольехимпрома» последовательно исполняется. При этом наша задача значительно шире, чем ликвидация последствий прошлого. Параллельно мы формируем новую промышленную площадку, создаём инфраструктуру, готовим кадры и привлекаем инвесторов. Усолье-Сибирское должно стать примером того, как экологическое восстановление территории становится отправной точкой для её экономического и социального развития. Это в немалой степени результат реализации Народной программы Единой России в части развития промышленности и обеспечения экологической безопасности, — подчеркнула Мария Василькова.
В заседании участвовали представители Минпромторга, «Росатома», «Росхима», En+ Group, «Фармасинтеза», института химии СО РАН и других организаций. Проект создаст новые рабочие места и повысит налогооблагаемую базу города.