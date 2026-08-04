Россиянам напомнили о рисках при сделках с перепланированными помещениями

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Собственник недвижимости, где была произведена незаконная перепланировка, может получить административный штраф, а в случае игнорирования предписания Государственной жилинспекции объект могут принудительно продать на торгах по решению суда. Об этом сообщила в беседе с ТАСС адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.
«Собственник квартиры или нежилого помещения, в котором произведено незаконное самовольное переустройство, перепланировка или реконструкция, может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а если игнорировать предписания Государственной жилинспекции, то по решению суда квартиру могут принудительно продать с торгов. Продажа квартиры с торгов — это, конечно, крайняя мера, но судебной практике такие случаи известны», — сказала Власова.
По словам адвоката, подобных дел в суде много, и часто собственник помещения в качестве аргумента в свою защиту отмечает, что переустройство проводил предыдущий хозяин. Но по закону (ст. 29 ЖК РФ «Последствия самовольного переустройства и перепланировки») ответственность за незаконную перепланировку несет текущий собственник. Если прежний хозяин сделал ремонт без согласования, отвечать за нарушения, платить штрафы и возвращать жилье в прежний вид придется новому собственнику.
Приобретая квартиру или нежилое помещение, по словам Власовой, необходимо проверить, соответствует ли внешнее состояние помещения технической документации, нет ли в документах отметок о самовольной перепланировке. Если такие несоответствия обнаружены, надо проконсультироваться со специалистом и выяснить, какие изменения можно узаконить, подав соответствующий пакет документов в жилинспекцию, а какие изменения не могут быть согласованы (например, если затронуты несущие стены или мокрые зоны размещены над жилыми комнатами соседей). Последние придется устранить за свой счет.
«Если уже приобретена самовольно перепланированная квартира или нежилое помещение и к новому собственнику предъявлены требования об их устранении, а в договоре купли-продажи не указано о наличии таких изменений и необходимости возмещения затрат на их устранение продавцом, взыскать с предыдущего собственника помещения эти затраты будет сложно», — подчеркнула Власова.
Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу судов Коми сообщили, что Эжвинский районный суд Сыктывкара удовлетворил иск ЭМУП «Жилкомхоз» и ООО «Современные жилищно-коммунальные решения» к собственнику квартиры об обязанности демонтировать самовольно возведенную конструкцию (балкон) на крыше пристройки к одному из жилых домов на проспекте Бумажников в Сыктывкаре. Разрешительная проектная документация на постройку не выдавалась, а объект препятствовал проведению работ по капремонту кровли. По словам владельца квартиры, он приобрел жилье с этим элементом. Суд обязал ответчика провести демонтаж.