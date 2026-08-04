Россиянам напомнили о рисках при сделках с перепланированными помещениями

Приобретая квартиру или нежилое помещение, по словам Власовой, необходимо проверить, соответствует ли внешнее состояние помещения технической документации, нет ли в документах отметок о самовольной перепланировке. Если такие несоответствия обнаружены, надо проконсультироваться со специалистом и выяснить, какие изменения можно узаконить, подав соответствующий пакет документов в жилинспекцию, а какие изменения не могут быть согласованы (например, если затронуты несущие стены или мокрые зоны размещены над жилыми комнатами соседей). Последние придется устранить за свой счет.