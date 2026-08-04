Роскачество назвало причины отказа россиян от молока

По данным исследования, у каждого четвертого (26%) отказавшегося есть непереносимость лактозы, а почти каждый пятый (19%) сообщил об аллергии на коровье молоко. Не употребляют молоко и молочные продукты согласно рекомендациям врачей и диетологов 10% россиян, столько же считают эти продукты скорее вредными, чем полезными.