Роскачество назвало причины отказа россиян от молока

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Только 5% россиян полностью отказались от употребления молочной продукции и молока, говорится в исследовании Роскачества (ТАСС ознакомился с текстом документа).
«5% опрошенных рассказали, что в принципе не покупают молоко и молочные продукты. Самая распространенная причина отказа — не нравится вкус (36%)», — говорится в исследовании по результатам ответов 1,5 тыс. респондентов.
По данным исследования, у каждого четвертого (26%) отказавшегося есть непереносимость лактозы, а почти каждый пятый (19%) сообщил об аллергии на коровье молоко. Не употребляют молоко и молочные продукты согласно рекомендациям врачей и диетологов 10% россиян, столько же считают эти продукты скорее вредными, чем полезными.
Еще 4% респондентов сообщили, что не покупают молочные продукты, потому что не доверяют качеству промышленно обработанных продуктов. Также 4% россиян заявили, что не приобретают молочные продукты, потому что являются вегетарианцами, а 3% — веганами.
В исследовании также отмечается, что абсолютное большинство россиян (95%) покупают молочную продукцию. Чаще россияне приобретают питьевое молоко (72%), сыр (68%), сливочное масло (63%), сметану (57%) и творог (56%). Чуть меньше половины респондентов (47%) приобретают кефир, 41% — йогурт. Мороженое отметили 38% опрошенных, почти треть (30%) — сгущенное молоко, 28% — ряженку.
Сливки популярны у 22% респондентов, в то время как продукцию из творога приобретает каждый пятый россиянин. Снежок и простокваша пользуются популярностью у 13% и 12% опрошенных соответственно. Айран покупают 7% россиян, сухое молоко и молочную сыворотку — 4%, кумыс — 3%.