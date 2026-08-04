В «Циан» назвали топ-10 российских городов по спросу на посуточную аренду жилья

Средний срок, на который снимают жилье посуточно в исследуемых городах, составляет два-три дня. В Калининграде и Сочи он составляет пять-шесть дней, в Санкт-Петербурге — четыре дня. «Основной спрос формируют крупнейшие города, куда люди приезжают не только на отдых, но и в командировки или для решения личных вопросов, что делает рынок менее зависимым от сезонности», — приводятся в материалах слова директора направления посуточной аренды «Циан» Екатерины Десятовой.