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В «Циан» назвали топ-10 российских городов по спросу на посуточную аренду жилья

Больше всего бронирований отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Тюмени, говорится в исследовании.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Москва (вместе с Подмосковьем), Санкт-Петербург и Новосибирск возглавили топ популярных направлений бронирований квартир в посуточной аренде в РФ летом 2026 года. Об этом говорится в материалах «Циан», которые есть в распоряжении ТАСС.

«Больше всего бронирований квартир летом 2026 года совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Тюмени. Рынок достаточно концентрирован: на 10 городов-лидеров пришлось 60% всех бронирований жилья», — следует из материалов.

Этим летом первые места в Подмосковье по количеству бронирований занимают четыре города — Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи. Для части гостей проживание в ближайшем Подмосковье становится альтернативой Москве благодаря более низкой стоимости жилья и хорошей транспортной связанности, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, на топ-20 городов-лидеров по доле посуточных бронирований квартир пришлось 69% всех бронирований жилья. Относительно прошлого лета изменения минимальные: из десятки лидеров вышел Сочи, а в двадцатку вошли Уфа и Красногорск.

Средний срок, на который снимают жилье посуточно в исследуемых городах, составляет два-три дня. В Калининграде и Сочи он составляет пять-шесть дней, в Санкт-Петербурге — четыре дня. «Основной спрос формируют крупнейшие города, куда люди приезжают не только на отдых, но и в командировки или для решения личных вопросов, что делает рынок менее зависимым от сезонности», — приводятся в материалах слова директора направления посуточной аренды «Циан» Екатерины Десятовой.

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