В ГД предложили дать матерям дошкольников право на «удаленку»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Многие работодатели не идут навстречу матерям с маленькими детьми, поэтому следует законодательно закрепить право женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до семи лет), на дистанционную работу не менее двух-трех дней в неделю, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Это позволит мамам сохранять профессиональные навыки, не терять в зарплате и при этом уделять достаточно времени детям. Сегодня в Госдуме уже обсуждается ряд инициатив, дающих право на дистанционную работу или гибкий график родителям с детьми, одиноким родителям и семьям с детьми-инвалидами. Однако они не выделяют отдельно женщин с детьми дошкольного возраста, для которых возможность работать из дома особенно критична», — отметил он.
Современные технологии позволяют трудиться удаленно в самых разных сферах — от бухгалтерии до IT и образования, констатировал Панеш. «При этом многие работодатели либо отказывают в таком переходе, либо предлагают его только на время болезни ребенка, но не как постоянную опцию. Удаленная работа дает маме возможность не тратить время на дорогу в офис и обратно, а использовать эти часы для общения с ребенком. При этом зарплата и обязанности сохраняются в полном объеме», — указал депутат.
Работодатель, в свою очередь, получает лояльного сотрудника, который не уходит в декрет повторно и не теряет квалификацию: это выгодно всем, полагает Панеш. «Пора внести изменения в Трудовой кодекс, дополнив его статьей, обязывающей работодателя переводить на дистанционный формат работы женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, по их письменному заявлению, если специфика труда позволяет выполнять обязанности вне офиса. Установить минимальную гарантию — не менее двух дней удаленной работы в неделю, с возможностью увеличения по согласованию сторон», — пояснил он.
При этом следует запретить работодателю снижать зарплату, изменять должностные обязанности или ухудшать иные условия труда в связи с переходом на «удаленку», подчеркнул депутат. «Обязать работодателя рассматривать заявление в течение трех рабочих дней и давать письменный мотивированный ответ в случае отказа. Отказ должен быть обоснован объективными производственными причинами, а не субъективным нежеланием руководителя. Мама с маленьким ребенком не должна выбирать между карьерой и семьей. “Удаленка” несколько раз в неделю — это разумный и своевременный шаг», — заключил Панеш.