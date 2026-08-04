В ГД предложили дать матерям дошкольников право на «удаленку»

Современные технологии позволяют трудиться удаленно в самых разных сферах — от бухгалтерии до IT и образования, констатировал Панеш. «При этом многие работодатели либо отказывают в таком переходе, либо предлагают его только на время болезни ребенка, но не как постоянную опцию. Удаленная работа дает маме возможность не тратить время на дорогу в офис и обратно, а использовать эти часы для общения с ребенком. При этом зарплата и обязанности сохраняются в полном объеме», — указал депутат.