В Крыму зафиксировали стоимость бензина марки АИ-92

"Благодаря региональным мерам поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова на АЗС компаний ТЭС и АТАН стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр. До середины августа, после реализации федеральных решений, планируется снижение цены на бензин марки АИ-95 и ДТ, с тем чтобы их стоимость также была в пределах 100 рублей.