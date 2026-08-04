"Благодаря региональным мерам поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова на АЗС компаний ТЭС и АТАН стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр. До середины августа, после реализации федеральных решений, планируется снижение цены на бензин марки АИ-95 и ДТ, с тем чтобы их стоимость также была в пределах 100 рублей.
Работа по стабилизации ситуации в нашем регионе по всем направлениям ведется при поддержке Президента, еженедельно докладываю ему о положении дел в Крыму. Мы, со своей стороны, также поддерживаем Лидера, который принимает верные решения, ставит четкие цели и задачи", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
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