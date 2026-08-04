Эксперт Федорченко назвал причины увеличения сроков возведения жилья на 20%

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Застройщики в России увеличивают сроки возведения жилья по новым проектам в среднем на 20%, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Национального объединения строителей в Сибири Максим Федорченко.
«В новых проектах срок строительства закладывается сильно большим, чтобы темпы продаж и строительства совпадали — собранные на эскроу-счетах суммы равнялись потраченным на стройку средствам. Таким образом рост нераспроданной доли жилья отражает в основном рост длительности проектов в среднем на 20%», — сказал он.
Эксперт отметил, что «навес» нераспроданного жилья сформировался по тем проектам, реализация которых совпала со снижением покупательской способности населения. Эти проекты в основном завершены, и застройщики приступают к новым, балансируя темпы строительства и продаж.