Эксперт Федорченко назвал причины увеличения сроков возведения жилья на 20%

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Застройщики в России увеличивают сроки возведения жилья по новым проектам в среднем на 20%, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Национального объединения строителей в Сибири Максим Федорченко.