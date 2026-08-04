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Yandex Cloud стал партнером программ киберстрахования

Проект запустили на фоне активного роста рынка киберстрахования в России, объяснили в компании.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Yandex Cloud, который входит в Yandex B2B Tech, выступил технологическим партнером программ киберстрахования, которые начали предлагать компании «Согаз» и «Ингосстрах». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облачной платформы.

«Облачная платформа Yandex Cloud стала технологическим партнером программ киберстрахования, которые запустили компании “Согаз” и “Ингосстрах”. Компании предлагают бизнесу страховую защиту от киберугроз, а Yandex Cloud оценивает безопасность облачной инфраструктуры клиента», — поделились в пресс-службе. Для оценки безопасности используется сервис Yandex Security Deck, который проверяет облачные ресурсы, приложения и выявляет их уязвимости.

Проект запущен на фоне активного роста рынка киберстрахования в России, объяснили в компании. По данным «Согаза», за первое полугодие 2026 года совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Показатель превысил 12 млрд рублей.