Yandex Cloud стал партнером программ киберстрахования

Проект запущен на фоне активного роста рынка киберстрахования в России, объяснили в компании. По данным «Согаза», за первое полугодие 2026 года совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Показатель превысил 12 млрд рублей.