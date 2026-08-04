Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon запустил версию ИИ-ассистента для покупателей в пилотом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Ozon запустил пилотную версию AI-ассистента для покупателей. На первом этапе AI-ассистент станет доступен ограниченному числу пользователей Ozon и поможет тем, кто еще не определился с выбором товара», — отметила пресс-служба.
AI-ассистент работает на основе обезличенных данных Ozon. Он анализирует информацию о поисковых запросах и покупках покупателей, а также множество отзывов, стоимость товаров в текущий момент.
Перейдя в AI-режим, пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие вопросы — например о бюджете, важных характеристиках товара или о том, для какой задачи он нужен. На основе ответов ИИ- ассистент подбирает наиболее подходящие варианты, учитывая стоимость, сроки доставки, рейтинг и отзывы покупателей о товарах, рассказали представители онлайн-платформы.