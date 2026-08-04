Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей

Перейдя в AI-режим, пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие вопросы — например о бюджете, важных характеристиках товара или о том, для какой задачи он нужен. На основе ответов ИИ- ассистент подбирает наиболее подходящие варианты, учитывая стоимость, сроки доставки, рейтинг и отзывы покупателей о товарах, рассказали представители онлайн-платформы.