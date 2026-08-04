Сенатор Гибатдинов призвал расширять производство электромобилей в РФ

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет, сообщили ранее в Минпромторге РФ.
«Новость о запуске полностью локализованного самолета — это сигнал того, что нашей стране не страшны никакие западные санкции. Такая динамика должна без исключения охватывать все отрасли российской экономики. Особое внимание необходимо уделить развитию отечественного автомобилестроения и перспективных транспортных технологий. В частности, на фоне сегодняшних условий. Мы видим к чему может привести нарушение поставок топлива, а это значит, что сегодня необходимо вплотную заниматься расширением производства собственных электромобилей и всей сопутствующей инфраструктуры», — сказал Гибатдинов.
Речь должна идти как о сборке самих автомобилей, так и о производстве всех комплектующих, включая разработку программного обеспечения, считает сенатор. Россия обладает всеми необходимыми научными и промышленными компетенциями, чтобы создавать конкурентоспособную продукцию полного цикла, отметил он.
«Последние годы показали, насколько опасна зависимость от иностранных технологий, комплектующих и оборудования. Любые внешние ограничения, санкции или кризисные явления могут поставить под угрозу работу целых отраслей. Поэтому наша задача — создать собственную производственную базу, способную полностью обеспечивать внутренние потребности страны», — сказал Гибатдинов.