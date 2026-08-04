Сенатор Гибатдинов призвал расширять производство электромобилей в РФ

«Новость о запуске полностью локализованного самолета — это сигнал того, что нашей стране не страшны никакие западные санкции. Такая динамика должна без исключения охватывать все отрасли российской экономики. Особое внимание необходимо уделить развитию отечественного автомобилестроения и перспективных транспортных технологий. В частности, на фоне сегодняшних условий. Мы видим к чему может привести нарушение поставок топлива, а это значит, что сегодня необходимо вплотную заниматься расширением производства собственных электромобилей и всей сопутствующей инфраструктуры», — сказал Гибатдинов.