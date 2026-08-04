«Альфа-деньги»: 47% россиян готовы потратить на участие в свадьбе 20 тыс. рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) готовы потратить на участие в свадьбе с учетом покупки подарка, подготовки образа и расходов на дорогу от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Альфа-деньги» (есть в распоряжении ТАСС).
Более трети (35%) рассчитывают уложиться в сумму до 10 тыс. рублей. Бюджет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей готовы выделить 8% опрошенных, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — 5%, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — 1%.
При этом исследование показало, что для многих такие траты становятся чувствительными. Так, 30% россиян не занимали деньги ради участия в свадьбе друзей или родственников, но были вынуждены значительно сократить другие расходы. Еще 22% пользовались заемными средствами: 12% оплачивали участие в свадьбе кредитной картой, 6% занимали деньги у друзей или родственников, 4% оформляли кредит или заем.
По данным исследования, самой крупной статьей расходов для гостей стал денежный подарок молодоженам — этот вариант выбрали 65% участников опроса. На втором месте — покупка наряда, обуви или аксессуаров (53%). Еще 36% назвали расходы на другой вид подарка, по 30% — услуги красоты и проезд до места проведения свадьбы. Проживание в другом городе оказалось существенной статьей расходов для 12% респондентов, участие в девичнике или мальчишнике — для каждого десятого. При этом 4% опрошенных считают такие траты обычно несущественными.
«Отношение к свадебным расходам у россиян скорее спокойное, но с оговоркой по бюджету. 42% считают, что траты гостей на свадьбу скорее оправданы, если не выходят за рамки личных возможностей. Еще 13% уверены, что свадьба близких людей стоит таких расходов. При этом 16% считают, что участие в свадьбе сегодня часто обходится слишком дорого, а каждый десятый уверен, что гость не должен нести серьезную финансовую нагрузку. Почти для каждого пятого (19%) все зависит от близости с молодоженами», — отмечается в исследовании.
В исследовании приняло участие 1,6 тыс. россиян.