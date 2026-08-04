«Альфа-деньги»: 47% россиян готовы потратить на участие в свадьбе 20 тыс. рублей

«Отношение к свадебным расходам у россиян скорее спокойное, но с оговоркой по бюджету. 42% считают, что траты гостей на свадьбу скорее оправданы, если не выходят за рамки личных возможностей. Еще 13% уверены, что свадьба близких людей стоит таких расходов. При этом 16% считают, что участие в свадьбе сегодня часто обходится слишком дорого, а каждый десятый уверен, что гость не должен нести серьезную финансовую нагрузку. Почти для каждого пятого (19%) все зависит от близости с молодоженами», — отмечается в исследовании.