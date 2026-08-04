На Назаровской ГРЭС экологическая модернизация идет по графику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На станции приступили к очередному этапу большого экологического обновления. В период ремонта энергоблока № 7 энергетики выполнят первые мероприятия по модернизации системы обеспыливания центрального пылезавода (ЦПЗ). Реализация проекта позволит повысить эффективность очистки пылевоздушного потока от угольной пыли и сократить выбросы в атмосферу. Программа экологической модернизации станции предусматривает снижение выбросов взвешенных веществ на 47,2% к 2031 году.
Центральный пылезавод — один из ключевых объектов ГРЭС, обеспечивает приготовление угольной пыли для котлов крупнейшего на станции энергоблока № 7. Существующая система газоочистки была введена в эксплуатацию несколько десятилетий назад и сегодня требует современного обновления. В рамках первого этапа запланированы работы на одной технологической нитке из пяти. Специалисты заменят основное оборудование системы обеспыливания, обновят элементы мокрой газоочистки и трубопроводы. После завершения работ будет проведена оценка эффективности технических решений и определены сроки модернизации остальных ниток оборудования.
Работы проводятся одновременно со средним ремонтом энергоблока № 7. Сейчас на крупнейшем энергоблоке станции продолжается обновление основного оборудования. Параллельно энергетики выполняют расшлаковку газоочистного оборудования дымовой трубы № 4 высотой 250 метров, через которую осуществляется отвод дымовых газов энергоблока.
На станции прорабатывается еще один перспективный экологический проект. Специалисты рассматривают возможность направлять пылевоздушную смесь от центрального пылезавода непосредственно в топку котла энергоблока № 7 и использовать ее в процессе производства электроэнергии. В настоящее время для проекта готовится предтехнико-экономическое обоснование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей реализации.
Кроме того, на Назаровской ГРЭС продолжается реализация еще одного крупного экологического проекта — установка системы автоматического контроля выбросов (САКВ). В этом году запланировано оборудование дымовой трубы № 2. После завершения работ данные о выбросах автоматически будут передаваться в государственные информационные системы. Осенью энергетики также приступят к замене газоочистного оборудования энергоблока № 2.
Дмитрий Морозов, генеральный директор Назаровской ГРЭС: «Любой экологический проект — это не быстрый путь. Его результат не всегда заметен сразу, но именно такие решения постепенно меняют ситуацию. Наша задача — последовательно обновлять оборудование станции, использовать современные технологии и делать работу предприятия более экологичной без ущерба для надежности энергоснабжения как города Назарово, так и всего региона».
Модернизация центрального пылезавода, установка САКВ и обновление газоочистного оборудования энергоблока № 2 входят в программу экологической модернизации Назаровской ГРЭС. Общий объем инвестиций в экологические проекты станции до 2031 года составит около 3,3 млрд рублей. В результате реализации программы выбросы взвешенных веществ планируется снизить почти в два раза.
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