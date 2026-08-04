Галузин: Россия и Казахстан продолжают интеграцию маркетплейсов

Ранее о том, что атаки киевского режима на объекты российских маркетплейсов, в частности на склады Wildberries, не оказали существенного влияния на экономическую ситуацию в стране, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. По его словам, такие удары рассчитаны прежде всего на «медийный эффект» и призваны нанести урон малому бизнесу. Однако реальное воздействие на общую экономику, отметил Масленников, оказалось минимальным.