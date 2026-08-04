Галузин: Россия и Казахстан продолжают интеграцию маркетплейсов

Россия и Казахстан продолжают работу по интеграции маркетплейсов, которая началась еще до атак Украины. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
Отвечая на вопрос о возможности размещения складских мощностей российских компаний в Казахстане, дипломат напомнил, что на «Озоне» и Wildberries уже зарегистрированы сотни тысяч казахстанских поставщиков. Работа на этом направлении продолжается, добавил он.
Галузин подчеркнул, что сотрудничество двух стран опирается на богатую историю взаимодействия во всех сферах, общую границу — самую протяженную в мире — и глубокие экономические связи. При этом он предложил уточнять информацию о конкретных планах маркетплейсов у самих компаний.
Ранее о том, что атаки киевского режима на объекты российских маркетплейсов, в частности на склады Wildberries, не оказали существенного влияния на экономическую ситуацию в стране, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. По его словам, такие удары рассчитаны прежде всего на «медийный эффект» и призваны нанести урон малому бизнесу. Однако реальное воздействие на общую экономику, отметил Масленников, оказалось минимальным.