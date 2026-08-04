В каких регионах ЦФО вырос оборот розничной торговли

Эксперты полагают, что предпосылками для такого увеличения в этом сегменте потребительского спроса стал рост заработных плат. При этом сначала люди стали чаще сберегать, пользуясь высокими ставками по банковским вкладам, а теперь потребительское повеление не сильно, но все же изменилось: многие с течением времени и снижением ставок предпочли приобретать то, на что ранее не решались направить финансы.