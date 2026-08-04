В каких регионах ЦФО вырос оборот розничной торговли

Розничная торговля — один из самых ярких маркеров потребительского спроса, и именно ситуация в ней стала предметом изучения аналитиков РИА Рейтинг.
Эксперты назвали потребительский спрос одним из ключевых драйверов развития экономики, а розничная торговля в спросе в целом занимает наибольшую долю.
Согласно статистическим данным, по итогам пяти месяцев нынешнего года рост оборота розничной торговли в стране в целом составил пять процентов, и это на два процентных пункта выше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом в структуре продаж торговля непродовольственными товарами показала рост на 7,2 процента, а продажи продуктов питания выросли на 2,8 процента.
Эксперты полагают, что предпосылками для такого увеличения в этом сегменте потребительского спроса стал рост заработных плат. При этом сначала люди стали чаще сберегать, пользуясь высокими ставками по банковским вкладам, а теперь потребительское повеление не сильно, но все же изменилось: многие с течением времени и снижением ставок предпочли приобретать то, на что ранее не решались направить финансы.
Так или иначе, рост оборота розничной торговли отражен в очередном тематическом рейтинге регионов, и примечательно, что лидером по Центральной России по развитию розничной торговли стала Ивановская область. В этом регионе, расположившемся, к слову, на второй строчке общероссийского рейтинга, оборот розничной торговли вырос на 12,2 процента. Больше — если судить в целом о стране — только в Чукотском автономном округе: 18,8 процента, а замыкает тройку лидеров по стране Краснодарский край, где рост оборота показал 11,5 процента.
Другие регионы Центральной России не вошли и в десятку лидеров по стране, а показатели динамики развития отрасли в них не превышают и восьми процентов, однако в большинстве из них рост оборота все же выше среднероссийского.
Так, в Воронежской области этот показатель составил 7,9 процента, Владимирской — 7,7 процента, в Белгородской — 7,4 процента, в Орловской — 6,7 процента, в Курской, Костромской, Рязанской, Брянской — увеличение варьируется от 5,5 до 5,1 процента.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
Впрочем, немногим меньше этот показатель и в Тверской и Тамбовской областях — 4,5 и 4,4 процента соответственно. Рост ниже четырех процентов показала отрасль розничной торговли только в Ярославской и Калужской областях — 3,3 и 3,2 процента соответственно. А в тройке замыкающих рейтинг по макрорегиону оказались Тульская, Липецкая и Смоленская области, где рост оборота розничной торговли составил 2,9 процента, 2,4 и 1,6 процента соответственно.
При этом такой показатель, как оборот розничной торговли на одного жителя ранжирует российские субъекты в совершенно ином порядке и демонстрирует не такой уж весомый разрыв между ними.
Так, наименьшая сумма оборота розницы, по статистике, приходится на одного калужанина — 137,1 тысячи рублей, в Тамбовской, Смоленской, во Владимирской и Орловской областях этот показатель варьируется от 141 до 148 тысяч рублей.
В Брянской, Рязанской, Тульской и Курской областях на каждого жителя приходится от 157 до 160,9 тысячи рублей, немногим больше этот показатель и в Костромской области — 162,7 тысячи рублей.
В Ярославской, Тверской, Белгородской, Липецкой и Ивановской областях варьируется от 169 до 171 тысячи рублей. И лидером по макрорегиону с учетом этого показателя можно считать Воронежскую область, где на каждого жителя региона из оборота розничной торговли приходится 190,7 тысячи рублей.
Прямая речь.
Роман Чекушов, заместитель министра промышленности и торговли РФ:
— Наша задача — установить равные условия доступа для нашего бизнеса, в том числе и малых и средних предприятий, на рынки торговли. Под рынками я имею в виду разные форматы: это и опять же интернет-торговля, это и офлайн-торговля в розничных торговых сетях, торговые точки. Необходимо выстроить справедливую нормативно-правовую базу, которая предоставит возможность развиваться всем форматам бизнеса.