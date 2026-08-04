Траты на кафе и рестораны в ЦФО выросли за год на 20 процентов

Расходы на общепит в российских регионах в 2025 году увеличились на 27 процентов в сравнении с предыдущим. При этом в ЦФО рост составил 20,8 процента. Такие данные опубликовала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Помимо этого аналитики просчитали расходы на досуговые, спортивные и культурные мероприятия (в России рост на 8,5 процента, в ЦФО — падение на 1,9), а также на алкоголь и табак. Здесь рост в ЦФО опередил общероссийский — 10,3 против 7,3 процента.
Исследователи основывались на данных Росстата в рамках выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств: таковых анализировалось около 48 тысяч по всей России. «Полученные результаты экстраполируются на генеральную совокупность и являются репрезентативными как для всех частных домохозяйств, так и для населения страны в целом, — пояснили аналитики. — Для удобства сравнения и восприятия все расходы приведены в расчете на условную семью из трех человек».
Разброс трат на кафе и рестораны впечатляет. Если в Санкт-Петербурге условная семья готова выложить за еду вне дома 8,9 тысячи рублей в месяц, то в Смоленской области — всего-то 49 рублей. Лидеры по абсолютным цифрам в ЦФО (см. таблицу) — Костромская (4035 рублей в месяц), Ярославская (3159) и Брянская (2955). Если значительные цифры в первых двух регионах можно объяснить развитой инфраструктурой питания в туристских центрах, то расходы брянцев вызывают по меньшей мере удивление. Не любят ходить по ресторанам, помимо смолян, в Тамбовской (604 рубля в месяц) и Белгородской (878) областях.
Интересна и динамика за год. Так, в Тульской области рост «чека семьи» составил 323 процента: с 425 до 1798 рублей. В Воронежской области расходы выросли на 118 процентов, с 1307 до 2850 рублей. А вот в той же Белгородской отмечено падение на 45,6 процента. В Калужской области этот показатель — минус 44,6.
Расходы на организацию отдыха выше других оказались в Магаданской области — 14416 рублей на семью в месяц. В Ингушетии и Дагестане на эти цели тратят менее 500 рублей. «В категорию расходов на отдых, спорт и культурный досуг входят затраты на аренду спортивного и туристического инвентаря, посещение спортивных мероприятий, кружков и секций, услуги фотографов, а также расходы на кинотеатры, театры, концерты, музеи, зоопарки, отдых в российских туристических центрах, экскурсии и туристические поездки по России и за рубеж», — уточнили авторы исследования.
Если в Санкт-Петербурге условная семья готова выложить за еду вне дома 8,9 тысячи рублей в месяц, то в Смоленской области всего 49 рублей.
В Центральной России показатели за год хоть и немного упали, но не везде. Так, значительно чаще по сравнению с 2024 годом (рост 95,4 процента) стали посещать спортивные и концертные залы, театры и выставки в Костромской области, где «домохозяйство из трех человек» готово пожертвовать на эти цели в среднем 8,9 тысячи рублей в месяц.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
В Калужской области расходовали на эти цели на сотню рублей больше, но за год траты выросли всего на 12 процентов. А в Курской и Липецкой расходы упали на 13.5 и 13,8 процента соответственно. Лидер среди нестоличных регионов ЦФО по абсолютному показателю — Ярославская область, где досуг обходился в 10,1 тысячи рублей (рост составил 82,2 процента). Экономили на активном и культурном отдыхе в Тамбовской области, где на него расходовалось 1,5 тысячи рублей в месяц.
Что до вредных трат на алкоголь и табак, то здесь всех обошла Чукотка с 5,5 тысячи рублей в месяц на семью. В Чечне аналогичный показатель составлял всего 10 рублей.
В ЦФО наибольшую склонность к нездоровым привычкам продемонстрировали в Белгородской и Костромской областях — 3,6 и 3,3 тысячи рублей в месяц соответственно (шестое и седьмое места по России). А в Тамбовской на эти цели тратили 1,4 тысячи рублей. Это наименьший показатель среди соседей по округу. В Тульской замечен почти двукратный рост расходов на табак и алкоголь (2,3 тысячи рублей, +84,6 процента за год). В Калужской же траты на спиртное и сигареты уменьшились за год на 14,4 процента, составив 1,4 тысячи рублей на домохозяйство в месяц.