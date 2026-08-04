Траты на кафе и рестораны в ЦФО выросли за год на 20 процентов

В ЦФО наибольшую склонность к нездоровым привычкам продемонстрировали в Белгородской и Костромской областях — 3,6 и 3,3 тысячи рублей в месяц соответственно (шестое и седьмое места по России). А в Тамбовской на эти цели тратили 1,4 тысячи рублей. Это наименьший показатель среди соседей по округу. В Тульской замечен почти двукратный рост расходов на табак и алкоголь (2,3 тысячи рублей, +84,6 процента за год). В Калужской же траты на спиртное и сигареты уменьшились за год на 14,4 процента, составив 1,4 тысячи рублей на домохозяйство в месяц.