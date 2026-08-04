Полигоны ТКО в Воронежской области начнут строить по решению суда

Принять меры к строительству и запуску полигонов с линиями сортировки ТКО в Бобровском, Калачеевском и Россошанском районах предстоит чиновникам областного министерства ЖКХ и энергетики в ближайшие месяцы. К двум объектам по плану мусорной реформы должны были приступить еще в прошлом году. Один вроде бы создан, но простаивает из-за отсутствия необходимых разрешений. Прокуратура обратилась в суд, чтобы понудить власти ускориться. Требования удовлетворены.
В первом полугодии 2026-го прокуроры выявили в Воронежской области более 1700 нарушений в сфере обращения с отходами. По итогам проверок в суд направили 145 исков, в органы власти — почти 500 представлений. Было возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях, половина была связана со срывом графиков вывоза ТКО региональными операторами.
Анализ показал, что проблемы отрасли также обусловлены дефицитом полигонов, ненадлежащим состоянием контейнерных площадок, неурегулированными вопросами с нормативами накопления отходов. В течение 2026 года по плану министерства ЖКХ и энергетики региона нужно начать проектирование новых полигонов и сортировочных комплексов в Павловске, Борисоглебске, Бутурлиновке и Воронежском кластере (включает столицу региона, Нововоронеж и семь сельских районов).
Полигон с мусоросортировочным комплексом в Калаче следовало бы использовать с 2024 года. По данным, размещенным в Единой информационной системе госзакупок (ЕИС), в сумме с проектированием и за вычетом частично оплаченных штрафов его создание стоило казне около 558 миллионов рублей. Можно было уменьшить этот показатель еще на 17 миллионов, взыскав с подрядчиков все, что причиталось за просрочку. Но годы идут, а начисления даже за несвоевременную подготовку документации (ею занималось ООО «Террикон» из Твери), судя по ЕИС, висят в воздухе. Не закрыт и контракт на само строительство с липецким ООО ГК «Солидарность». За проведенные работы ему заплатили сполна — 549 миллионов. Правда, выставили штраф на 14,6 миллиона, который значится неоплаченным. Но главное — объект не работает.
В конце ноября 2025 года калачеевский полигон с МСК по распоряжению правительства Воронежской области передали в муниципальную собственность.
Мусорный завод за 42,6 миллиона рублей строили на протяжении четырех лет, а потом еще столько же не могли запустить.
— Чтобы ввести его в эксплуатацию, не хватало разрешений в сфере природопользования. Прокурор Калачеевского района обратился в суд, чтобы понудить власти к оформлению всех документов. Решение вынесено в мае и пока находится на добровольном исполнении, на процедуры нужно несколько месяцев, — пояснила «РГ» прокурор регионального управления по надзору над федеральным законодательством Алина Плютова.
По информации министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области, для запуска объекта нужно получить комплексное экологическое разрешение и лицензию на деятельность по обращению с отходами. «Параллельно с оформлением разрешительной документации требуется формирование материально-технической базы: закупка и постановка на учет специализированной техники, а также организация обучения персонала для работы на новом оборудовании и в рамках лицензионных требований», — сообщили «РГ» в министерстве.
Похожая история в другом райцентре — Борисоглебске — тянулась еще дольше, с 2022 года. А завершилась лишь недавно, тоже не без вмешательства прокуратуры. В конце мая здесь заработал долгожданный мусоросортировочный комплекс годовой мощностью 50 тысяч тонн ТКО. Отходы везут из четырех муниципалитетов: Борисоглебского городского округа, Грибановского, Поворинского и Терновского районов, это уже позволило заметно сократить объем отходов, направляемых на полигон. Мусорный завод за 42,6 миллиона рублей строили на протяжении четырех лет, а потом еще столько же не могли запустить. Мешали «отдельные нарушения», как бережно сформулировали в контрольном ведомстве. В министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области объяснили отсрочку запуска «рядом технических причин, которые в 2025 году были успешно устранены».
В конце прошлого года местные власти наконец нашли арендатора — ООО «СУК “Регион 45”, — который может обслуживать этот объект. Но выяснилось, что на площадке нет электроснабжения, воды и канализации, а утеплено на всем заводе только одно помещение, где непосредственно работают сортировщики. Причем для них не имелось даже бытового корпуса с обязательными при такой грязной работе раздевалками, душевыми, а также комнатами приема пищи. Сети компания подвела, утеплить здание рассчитывает к октябрю.
Полигоны в Бобровском и Россошанском районах должны были строить с 2025 года. Площадки для захоронения отходов там уже есть, но их мощность и оснащенность уже не отвечают целям реформы. В Боброве необходим мусоросортировочный комплекс на 40 тысяч тонн ТКО в год с участком захоронения хвостов, а в Россоши — только полигон для утилизации 84,3 тысячи тонн мусора, в дополнение к действующему заводу по сортировке.
— Эти планы были предусмотрены дорожной картой, соглашением между ППК «Российский экологический оператор» и правительством Воронежской области. Новые мощности необходимы, чтобы достичь целевых показателей: уменьшить объемы захоронения отходов и увеличить ту долю мусора, которая проходит сортировку и направляется на переработку. Поскольку работы не ведутся, воронежская природоохранная прокуратура подала иск, решение вынесено в июне, — рассказала Плютова.
Проектно-сметная документация для обоих объектов давно готова — все то же тверское ООО «Террикон» сдало ее в 2023 году за 20 с лишним миллионов рублей. Получены заключения главной государственной и экологической экспертиз. С тех пор власти безуспешно пытаются привлечь подрядчиков для корректировки смет и проведения строительных работ. По полигону с сортировкой в Боброве в 2025-м нашли было компанию для доработки ПСД, но контракт позже был расторгнут. Этой весной конкурс на строительство объявляли дважды, заявок на него не поступило. Сейчас цена вопроса — почти 654 миллиона рублей. Для объекта в Россоши найти подрядчика также не смогли — ни в прошлом году (на миллиард рублей), ни весной 2026-го (при стартовой цене в 1,7 миллиарда).
«В настоящее время прорабатывается вопрос по повторному запуску закупочных процедур: ведется корректировка условий контракта и анализ причин низкой заинтересованности подрядных организаций. Таким образом, реализация проектов в Россошанском, Бобровском и Калачеевском районах требует не только завершения строительных этапов, но и последовательного прохождения разрешительных процедур, а также заблаговременной подготовки эксплуатационной инфраструктуры», — резюмировали в областном министерстве ЖКХ.