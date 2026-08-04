Полигоны ТКО в Воронежской области начнут строить по решению суда

Полигон с мусоросортировочным комплексом в Калаче следовало бы использовать с 2024 года. По данным, размещенным в Единой информационной системе госзакупок (ЕИС), в сумме с проектированием и за вычетом частично оплаченных штрафов его создание стоило казне около 558 миллионов рублей. Можно было уменьшить этот показатель еще на 17 миллионов, взыскав с подрядчиков все, что причиталось за просрочку. Но годы идут, а начисления даже за несвоевременную подготовку документации (ею занималось ООО «Террикон» из Твери), судя по ЕИС, висят в воздухе. Не закрыт и контракт на само строительство с липецким ООО ГК «Солидарность». За проведенные работы ему заплатили сполна — 549 миллионов. Правда, выставили штраф на 14,6 миллиона, который значится неоплаченным. Но главное — объект не работает.