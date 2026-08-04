Золотовалютные резервы Казахстана просели на 16%

Отметим: в 2025-м резервы росли высокими темпами и достигли своего пикового значения — 73,4 млрд долл. США — в феврале текущего года. После этого началось сокращение, продолжившееся вплоть до текущего значения. По сравнению с пиковым показателем за четыре месяца валовые международные резервы страны уменьшились на существенные 15,8%. В денежном выражении сумма сократилась на 11,6 млрд долл. США.