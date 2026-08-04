Золотовалютные резервы Казахстана просели на 16%

Отметим: в 2025-м резервы росли высокими темпами и достигли своего пикового значения — 73,4 млрд долл. США — в феврале текущего года. После этого началось сокращение, продолжившееся вплоть до текущего значения. По сравнению с пиковым показателем за четыре месяца валовые международные резервы страны уменьшились на существенные 15,8%. В денежном выражении сумма сократилась на 11,6 млрд долл. США.
Что касается годовой динамики, с 2024-го наблюдаются высокие темпы роста. Так, если в 2020—2023 годах объём валовых международных резервов РК варьировался в пределах 32−34,5 млрд долл. США, то в 2024-м их рост составил 15,9%, в 2025-м — почти 30%, а в текущем году — 19,3%, несмотря на месячные спады.
Таким образом, несмотря на заметное сокращение резервов по сравнению с февральским пиком, их текущий объём по-прежнему значительно превышает уровни предыдущих лет.
В структуре золотовалютных резервов Казахстана превалирующая доля сохраняется за золотом. К концу июня текущего года доля золота составила почти 77%, или 47,6 млрд долл. США, или около 11,8 млн тройских унций в натуральном выражении. За месяц стоимость золота в резервах уменьшилась на 9,5%.
Тем временем доля свободно конвертируемой валюты (СКВ) составила 23,1%, или 14,3 млрд долл. США. За месяц объём СКВ сократился на 3,6%.
Таким образом, несмотря на многолетнюю динамику роста резервов страны, в текущем году наблюдается нисходящий тренд. Это связано как с внутренними процессами управления резервами, так и с динамикой стоимости золота и ценных бумаг, а также курсов валют.