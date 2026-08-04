Волгоградстат подсчитал, сколько в регионе рабочей силы

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в марте-мае 2026 года составила 1295,7 тыс. человек. Такие данные опубликовал Волгограддстат. Основная рабочая сила сосредоточена в городах — 78,3%, в селе проживают 21,7% от количества трудоспособных.