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Волгоградстат подсчитал, сколько в регионе рабочей силы

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте 15 лет и.

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в марте-мае 2026 года составила 1295,7 тыс. человек. Такие данные опубликовал Волгограддстат. Основная рабочая сила сосредоточена в городах — 78,3%, в селе проживают 21,7% от количества трудоспособных.

В структуре численности рабочей силы 52% занимают мужчины, 48% — женщины. Уровень участия в рабочей силе у мужчин также выше, чем у слабого пола — 62,3%.

Справка. Уровень участия в рабочей силе — отношение численности рабочей силы определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.