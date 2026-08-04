Названы 18 самых дефицитных профессии в Челябинской области

Как пояснила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, дефицит рабочих рук связан со структурой спроса: треть всех вакансий региона приходится на рабочий персонал, почти четверть — на строительство, ещё 23% — на производство и сервис. Именно эти направления нуждаются в кадрах больше всего. При этом нехватка соискателей заметно подтягивает зарплаты. Рабочим, строителям и производственникам предлагают заработок от 100 тысяч рублей в месяц.