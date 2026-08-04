Названы 18 самых дефицитных профессии в Челябинской области

Аналитики платформы для поиска работы составили список профессий, по которым в регионе наблюдается наибольший кадровый голод. В середине лета работодатели разместили вакансии по 172 специальностям, но лишь по 18 из них соотношение спроса и предложения оказалось критическим — менее четырех резюме на одно место.
Самый острый дефицит зафиксирован в медицине. На одну вакансию врача приходится 1,2 активных резюме. Немногим лучше ситуация с главными врачами и заведующими отделениями — 1,8 резюме, медсестрами — 3,9.
Среди рабочих профессий рекордно низкая конкуренция у дворников — 1,3 резюме на вакансию. Также в зоне дефицита маляры, штукатуры и отделочники, машинисты, слесари и сантехники, электромонтеры, токари и фрезеровщики, сварщики и автослесари.
В общепите работодатели с трудом закрывают вакансии поваров, пекарей и кондитеров — здесь на одно место претендуют всего два соискателя. В розничной торговле сложности с поиском администраторов, директоров магазинов и продавцов-консультантов.
Как пояснила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, дефицит рабочих рук связан со структурой спроса: треть всех вакансий региона приходится на рабочий персонал, почти четверть — на строительство, ещё 23% — на производство и сервис. Именно эти направления нуждаются в кадрах больше всего. При этом нехватка соискателей заметно подтягивает зарплаты. Рабочим, строителям и производственникам предлагают заработок от 100 тысяч рублей в месяц.