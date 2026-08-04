В Ростове с середины августа введут новые ограничения движения

Так, с 22 августа в городе расширят участки, где остановка запрещена, а нарушителей ждёт эвакуатор. Ограничения коснутся улицы Пржевальского, 25/1А (западная сторона);улицы Магнитогорской, 1А/25 (северная сторона) и участка от дома № 6А до № 10;Соборного переулка на отрезке от Темерницкой до Московской (запрет с двух сторон на восточном проезде, а также на западном проезде на пересечении с Темерницкой);на Привокзальной у здания № 3/1 (западная сторона).