В Ростове с середины августа введут новые ограничения движения

Администрация Ростова-на-Дону анонсировала изменения в дорожном движении на август. Временные неудобства для автомобилистов и пешеходов связаны с проведением строительных и ремонтных работ.
Так, с 22 августа в городе расширят участки, где остановка запрещена, а нарушителей ждёт эвакуатор. Ограничения коснутся улицы Пржевальского, 25/1А (западная сторона);улицы Магнитогорской, 1А/25 (северная сторона) и участка от дома № 6А до № 10;Соборного переулка на отрезке от Темерницкой до Московской (запрет с двух сторон на восточном проезде, а также на западном проезде на пересечении с Темерницкой);на Привокзальной у здания № 3/1 (западная сторона).
Из-за ремонта тепловых сетей с 19 августа по 30 ноября полностью закроют автомобильное движение по улице Прогрессивной (от дома № 9 до проспекта Коммунистического). Пешеходам также ограничат доступ: будет закрыт тротуар на южной стороне проспекта Коммунистического на участке от улицы Зорге до Прогрессивной.
С 18 августа по 20 декабря из-за стройки на улице Немировича-Данченко, 41/20 будут временно ограничивать проезд по улице Цезаря Куникова вдоль дома № 20. Дорогу будут перекрывать не более чем на пять часов в неделю, преимущественно на время погрузочно-разгрузочных работ.