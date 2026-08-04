«Работаем на результат»: в Челнах за 5 лет обновили 500 дворов и 215 автобусов

«Я подошел к бабушке, а она достала из платочка завернутый кусочек черного хлеба и сказала: “Сыночек, вы наши освободители, возьми, перекуси, это все, что у меня есть”. Вот такой у нас народ. И именно за этих людей сражаются наши бойцы», — рассказал Александр Лапин.