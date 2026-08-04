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Мишустин заявил, что в 10 субъектах РФ будут созданы 12 круглогодичных курортов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал в ходе совещания, что в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в 10 российских субъектах планируется построить 12 круглогодичных курортов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал в ходе совещания, что в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в 10 российских субъектах планируется построить 12 круглогодичных курортов.

Мишустин заявил, что в сфере туризма работает целый комплекс инструментов государственной поддержки, одним из которых является программа льготного кредитования.

В России возводится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 таких круглогодичных объектов как аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений, сказал Мишустин.

Общий объем инвестиций в проекты превышает 1,5 трлн рублий, из которых 1 трлн — субсидируемый кредитный портфель, заявил премьер.

Читайте материал «Мишустин рассказал о виде туризма, который набирает популярность в России».

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