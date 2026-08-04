Ефимов сообщил об утверждении инженерной схемы «Выставочного центра»

Отметим, что КСИО разрабатывают для формирования единого подхода к развитию городской инфраструктуры. В частности, схемы помогают на раннем этапе планировать технологическое присоединение объектов, модернизацию инженерных сетей и необходимые затраты для повышения качества проектных решений и сокращения сроков подготовки к строительству, а также позволяют заранее определить параметры подключения будущих объектов к инженерным сетям и обеспечить синхронную работу всех участников реализации проекта.