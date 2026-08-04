Ефимов сообщил об утверждении инженерной схемы «Выставочного центра»

Столичные власти разработали и утвердили Комплексную схему инженерного обеспечения (КСИО) для территории «Выставочный центр», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Подготовленный документ касается участка площадью 164,4 га в Пресненском районе.
По словам Ефимова, территория «Выставочный центр» является одним из самых сложных градостроительных проектов Москвы. «Здесь на сравнительно небольшом участке предстоит развивать деловой район с высокой плотностью застройки, одновременно увязывая новые инженерные сети с уже действующей инфраструктурой и обеспечивая бесперебойную работу существующих объектов, — уточнил Ефимов. — Комплексная схема инженерного обеспечения позволяет заранее просчитать все технические решения, избежать перегрузки сетей и синхронизировать строительство, в том числе такого знакового объекта, как Национальный центр “Россия”, с модернизацией коммунальной инфраструктуры».
В департаменте градостроительной политики столицы подчеркнули, что КСИО для территории «Выставочный центр» предусматривает строительство и развитие более 20 км электросетей, новых сетей водо- и теплоснабжения, канализации, поверхностного стока и телефонной канализации. Эти необходимые инженерные коммуникации создают прочную основу для комплексного освоения и реализации современных градостроительных проектов.
Отметим, что КСИО разрабатывают для формирования единого подхода к развитию городской инфраструктуры. В частности, схемы помогают на раннем этапе планировать технологическое присоединение объектов, модернизацию инженерных сетей и необходимые затраты для повышения качества проектных решений и сокращения сроков подготовки к строительству, а также позволяют заранее определить параметры подключения будущих объектов к инженерным сетям и обеспечить синхронную работу всех участников реализации проекта.
В Градостроительном комплексе напомнили, что строительство Национального центра «Россия» началось в марте 2026 года на Краснопресненской набережной. Объект площадью более 200 тыс. кв. м, в составе которого разместятся выставочные пространства, концертный зал, медиа- и пресс-центры, площадки для делового общения, сможет принимать до 20 тыс. посетителей одновременно.
Ранее Владимир Ефимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сообщил, что разработка котлована НЦ «Россия», старт строительству которого дали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, выполнена почти наполовину.