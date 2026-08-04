Решетников: турпоток по РФ в 2026 году будет сопоставим с прошлогодним

Туристический поток внутри России в первом полугодии вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогам 2026 года, как ожидается, показатели останутся на уровне 2025 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по развитию туризма.