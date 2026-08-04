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Решетников: турпоток по РФ в 2026 году будет сопоставим с прошлогодним

В течение первого полугодия, по данным Росстата, число турпоездок по России выросло на 4,3%

Источник: Комсомольская правда

Туристический поток внутри России в первом полугодии вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогам 2026 года, как ожидается, показатели останутся на уровне 2025 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по развитию туризма.

По данным Росстата, число турпоездок увеличилось, однако Решетников отметил, что в ведомстве сохраняют осторожность в прогнозах на фоне снижения бронирований в летний сезон. Министр подчеркнул, что результаты года будут сопоставимы с прошлогодними.

Глава Минэкономразвития напомнил о планах к 2030 году довести турпоток до 140 млн поездок. При этом, несмотря на сдержанную динамику по итогам 2025 года, оба целевых показателя национального проекта — вклад туризма в ВВП и экспорт туристических услуг — уже достигнуты.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который наделяет туристов правом направлять претензии к качеству услуг непосредственно турагентам. Согласно документу, путешественники смогут не только заявлять о нарушениях, но и требовать возмещения убытков.

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