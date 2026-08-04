Башкирия, Марий Эл и Удмуртия оказались в лидерах по динамике оборота

— В период с января по май 2026 года оборот розничной торговли вырос в 84 регионах России. В пяти из них этот рост превысил 10 процентов. Основной причиной положительной динамики стало увеличение реальных доходов граждан. Ожидается, что в будущем розничная торговля продолжит развиваться, чему будет способствовать рост зарплат. При этом нельзя исключать, что темпы увеличения оборота розничной торговли окажутся выше, чем в предыдущем году.