Башкирия, Марий Эл и Удмуртия оказались в лидерах по динамике оборота

Башкирия, Марий Эл и Удмуртия занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов ПФО по росту розничной торговли, отмечают аналитики РИА «Рейтинг».
В Башкортостане с января по май 2026 года объем розничной торговли увеличился на 10,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Республика заняла четвертое место в общероссийском рейтинге. На каждого жителя региона пришлось 188,2 тыс. рублей розничного оборота, что составляет 2,87 процента от общего оборота по стране.
В Марий Эл оборот вырос на 8,9 процента — это 13 место в РФ. На одного жителя республики пришлось 119,3 тыс. рублей, потраченных в рознице, — доля в российском обороте составила 0,3 процента.
В Удмуртии оборот розничной торговли вырос на 8,1 процента по сравнению с январем-маем прошлого года. Регион занял 17 место. Затраты каждого жителя составили 153,7 тыс. рублей — это 0,83 процента в общем обороте страны.
В то же время Нижегородская (4,8 процента), Саратовская (4,4 процента) и Самарская (1,9 процента) области оказались в аутсайдерах в ПФО по росту оборота розничной торговли.
Лидером в стране стал Чукотский автономный округ с ростом оборота на 18,8 процента. Вторую строчку заняла Ивановская область с увеличением на 12,2 процента, а замыкает тройку лидеров Краснодарский край с показателем в 11,5 процента.
ЯНАО оказался в конце рейтинга с падением оборота на 2,9 процента. В последней тройке также — Ингушетия (0,2 процента) и Алтай (0,8 процента).
В целом по России оборот розничной торговли за первые пять месяцев 2026 года вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост на два процентных пункта выше, чем в прошлом году, был обусловлен увеличением зарплат. На одного жителя страны приходится 181,5 тыс. рублей розничного оборота.
Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область лидируют по обороту розницы на душу населения: 263 тыс., 261 тыс. и 258 тыс. рублей соответственно. В Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Тыве этот показатель ниже 100 тыс. рублей. В ПФО больше всего трат на одного жителя приходится в Нижегородской области — 197,6 тыс. рублей. Далее следуют Татарстан (189,8 тыс. рублей) и Башкирия (188,2 тыс. рублей).
Прямая речь.
Антон Летушев, эксперт портала Retail.ru:
— В период с января по май 2026 года оборот розничной торговли вырос в 84 регионах России. В пяти из них этот рост превысил 10 процентов. Основной причиной положительной динамики стало увеличение реальных доходов граждан. Ожидается, что в будущем розничная торговля продолжит развиваться, чему будет способствовать рост зарплат. При этом нельзя исключать, что темпы увеличения оборота розничной торговли окажутся выше, чем в предыдущем году.