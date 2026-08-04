Решетников: въездной турпоток в Россию в первом полугодии вырос на 20%

Въездной туристический поток в Россию за первое полугодие 2026 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на совещании по развитию туризма сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Он отметил, что по итогам 2025 года рост въездного туризма составил 12%, а в этом году — 20%. На показатели повлиял комплекс мер, принятых на уровне президента и правительства. Речь в первую очередь идет об упрощении визового режима. Кроме того, напомнил Решетников, совершенствуется система электронной визы, в частности, расширяется список стран и увеличиваются сроки пребывания.
Туристы из Китая составляют 22% иностранных гостей в России. Затем следуют страны Персидского залива, Турция и Индия. При этом путешественники выбирают не только Москву и Санкт-Петербург, но и Мурманск, Владивосток, Казань.
Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что турпоток из России во Вьетнам заметно вырос после встречи президента РФ Владимира Путина и генсека вьетнамского ЦК Компартии То Лама в Москве.