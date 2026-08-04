Решетников: въездной турпоток в Россию в первом полугодии вырос на 20%

Он отметил, что по итогам 2025 года рост въездного туризма составил 12%, а в этом году — 20%. На показатели повлиял комплекс мер, принятых на уровне президента и правительства. Речь в первую очередь идет об упрощении визового режима. Кроме того, напомнил Решетников, совершенствуется система электронной визы, в частности, расширяется список стран и увеличиваются сроки пребывания.