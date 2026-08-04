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В Башкирии 59 специалистов культуры получат по 1 млн рублей

По программе «Земский работник культуры» В Башкирии в этом году 59 специалистов получат по 1 млн рублей. В прошлом году, когда программа только стартовала, деньги получили 44 человека.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил и. о. министра культуры Фанур Шайхисламов, республика сохранила статус региона с самой большой квотой в России.

По итогам первого конкурсного отбора помощь уже получили 49 специалистов, из них 38 — выпускники Уфимского государственного института искусств, музыкальных колледжей и училищ искусств. Второй этап отбора стартовал 27 июля и завершится 7 августа. Поступило 20 заявок, результаты объявим 10 августа. Выплаты этого этапа будут произведены до 28 августа, — отметил Фанур Шайхисламов.

Он также рассказал, что муниципалитеты предлагают свои меры поддержки, чтобы привлечь кадры. Например, в Мелеузовском районе компенсируют аренду жилья, в Янаульском — предоставляют служебную квартиру, в Баймакском помогают с транспортом. В борьбу за специалистов включились Белорецкий, Чишминский и Уфимский районы, а также город Агидель. В республику приезжают работники из Татарстана и Оренбургской области.

Напомним, что выплаты молодые специалисты могут потратить на улучшение жилищных условий, покупку земельного участка или автомобиля. После получения денег необходимо отработать на одном месте не менее 5 лет.

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