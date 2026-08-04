В Башкирии 59 специалистов культуры получат по 1 млн рублей

Он также рассказал, что муниципалитеты предлагают свои меры поддержки, чтобы привлечь кадры. Например, в Мелеузовском районе компенсируют аренду жилья, в Янаульском — предоставляют служебную квартиру, в Баймакском помогают с транспортом. В борьбу за специалистов включились Белорецкий, Чишминский и Уфимский районы, а также город Агидель. В республику приезжают работники из Татарстана и Оренбургской области.