Мишустин поблагодарил жителей Крыма и Севастополя за помощь туристам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил жителей Крыма и Севастополя за помощь гостям полуострова в текущем сезоне. Он отметил, что туристическим организациям в регионе «в этом году пришлось непросто». Власти уже выделили средства, чтобы их поддержать.
«Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, — заявил премьер (цитата по ТАСС), — не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье, а оказывали им посильную помощь».
В июле в кабмине сообщили, что правительство направит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя в связи со снижением турпотока. Крым получит более 3,7 млрд руб., Севастополь — 584,5 млн руб.