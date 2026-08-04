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Мишустин: власти продолжат поддерживать туротрасль Крыма и Севастополя

Туристическая отрасль Крыма и Севастополя столкнулась с трудностями в 2026 году, поэтому власти России продолжат оказывать поддержку предприятиям сферы. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы правительства, организациям туристической отрасли на полуострове в текущем году пришлось непросто. Господин Мишустин отметил, что власти направили 4,3 млрд руб. на поддержку туристических организаций Крыма и Севастополя. Средства направили на сохранение трудовых коллективов и возможность предприятий продолжать работу.

В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о подготовке регионального пакета мер поддержки предпринимателей в связи с текущей ситуацией. В него вошли льготные микрозаймы и реструктуризация действующих договоров Крымского фонда микрофинансирования предпринимательства, снижение платы за использование торговых мест на розничных рынках, а также уменьшение на 75% арендной платы за имущество Крыма.

Поддержка туристической отрасли полуострова ранее также оказывалась из федерального бюджета. В 2022 году правительство России направило 1,6 млрд руб. на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя, а в 2023 году на эти цели выделили 2,2 млрд руб. Кроме того, в 2023 году почти 2,7 млрд руб. направили на стимулирующие выплаты работникам туристической отрасли региона.

Федеральные меры поддержки предусматривают выплаты из бюджета при сохранении не менее 80% среднесписочной численности сотрудников. Средства рассчитывают исходя из четырех МРОТ на каждого работника.

Ранее власти Крыма также сообщали о проработке дополнительных мер поддержки туристических предприятий, включая возможное введение налоговых льгот и загрузку пансионатов за счет бюджетного финансирования.

Туристический поток в Крым снизился после 2021 года, когда полуостров посетили рекордные 9,5 млн человек. В 2022 году число туристов составило 6,3 млн человек. Среди причин снижения показателей власти и участники рынка называли логистические ограничения, включая сокращение авиасообщения и высокую загрузку Крымского моста. При этом в регионе продолжается развитие туристической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию гостиниц и пансионатов.

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