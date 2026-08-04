Мишустин: власти продолжат поддерживать туротрасль Крыма и Севастополя

Поддержка туристической отрасли полуострова ранее также оказывалась из федерального бюджета. В 2022 году правительство России направило 1,6 млрд руб. на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя, а в 2023 году на эти цели выделили 2,2 млрд руб. Кроме того, в 2023 году почти 2,7 млрд руб. направили на стимулирующие выплаты работникам туристической отрасли региона.