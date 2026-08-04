Минтранс анонсировал переговоры о полетах тайских авиакомпаний в Россию

Эту тему обсудили на прошедшей в Москве встрече главы Минтранса РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра—министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. За первое полугодие российскими авиакомпаниями было перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. «Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда. Для этого будут организованы переговоры авиационных властей двух стран», — уточнили в Минтрансе.