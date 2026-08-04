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Молодежь Волгоградской области потратила по Пушкинским картам почти 114 млн рублей с начала года

По итогам первого полугодия 2026 года жители Волгоградской области оплатили по Пушкинским картам билеты.

По итогам первого полугодия 2026 года жители Волгоградской области оплатили по Пушкинским картам билеты на культурные мероприятия на общую сумму 113,8 млн рублей. Наибольший объем расходов пришелся на кинотеатры — на кинопоказы молодые люди направили 40,4 млн рублей.

С начала 2026 года в Волгоградской области было оформлено более 120 тысяч Пушкинских карт. Наиболее активно к программе присоединяются 17-летние жители региона — им выдано свыше 19-ти тысяч карт. На втором месте 16-летние подростки — для них оформлено 18,9 тысячи карт.

Напомним, с 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» стал ВТБ. Банк обеспечивает выпуск и обслуживание карт, сохранив все условия федеральной программы для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

— Мы видим высокий интерес жителей Волгоградской области к программе: только за первое полугодие по Пушкинским картам оплачено билетов на культурные мероприятия почти на 114 млн рублей. Особенно показательно, что значительную часть аудитории составляют школьники 16−17 лет — именно в этом возрасте формируется привычка проводить свободное время с пользой, открывая для себя театры, музеи, концертные площадки и кино. Для нас важно обеспечить участникам программы удобный и надежный сервис, чтобы оформление и использование карты были максимально простыми и доступными, — отметил Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.