Молодежь Волгоградской области потратила по Пушкинским картам почти 114 млн рублей с начала года

— Мы видим высокий интерес жителей Волгоградской области к программе: только за первое полугодие по Пушкинским картам оплачено билетов на культурные мероприятия почти на 114 млн рублей. Особенно показательно, что значительную часть аудитории составляют школьники 16−17 лет — именно в этом возрасте формируется привычка проводить свободное время с пользой, открывая для себя театры, музеи, концертные площадки и кино. Для нас важно обеспечить участникам программы удобный и надежный сервис, чтобы оформление и использование карты были максимально простыми и доступными, — отметил Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.