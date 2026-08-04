ФАС возбудила новые дела на рынке топлива, операторам АЗС выданы предупреждения

Федеральная антимонопольная служба возбудила новые дела на рынке топлива и выдала предупреждения операторам АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Меры приняли в отношении компаний на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Ситуация с ценообразованием на бензин и дизельное топливо остается на контроле ФАС.
В Алтайском крае дело возбудили против владельцев пяти заправок Evolution и EVO в Бийске. Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для установления и поддержания одинаковых цен.
«Владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня», — заявили в ФАС.
Еще одно дело завели против ООО «Ника» — единственного продавца топлива в Солтонском районе Алтайского края. Компанию подозревают в установлении монопольно высоких цен. Стоимость бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива на ее АЗС превысила средний уровень цен в соседних районах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не влияют на экономику страны в целом. Власти продолжают в ручном режиме работать с регионами, где сохраняются перебои. Особое внимание уделяется снабжению топливом аграриев и компаний, перевозящих продукты.