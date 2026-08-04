Капремонт черемховского лицея делают с опережением графика

Объект, построенный в 1938 году, включен в федеральную программу капитального ремонта, проводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ход работ на площадке проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Здание лицея требовало серьезного обновления. Износ составлял почти 60%. Благодаря качественной подготовке проектно-сметной документации муниципалитет успешно прошел отбор в Минпросвещения РФ. Общая стоимость модернизации превышает 67,9 миллиона рублей, уточняет пресс-служба облправительства.
Мэр Черемхово Вадим Семенов сообщил, что контрактом предусмотрен комплексный подход к проведению работ в лицее: от ремонта фундамента, кровли и инженерных коммуникаций до обновления пищеблока, спортзала, школьного музея и медицинского кабинета. Строительная готовность объекта составляет 80%.
«Черемховский лицей — один из двух образовательных объектов в регионе, где работы ведутся в однолетнем цикле. Подрядная организация набрала высокий темп, и мы видим, что строители стремятся завершить работы раньше установленного контрактом срока — декабря 2026 года. Наша общая задача — создать современные и безопасные условия, чтобы более 450 ребят смогли вернуться в родные стены как можно скорее», — отметил Игорь Кобзев.
На время проведения ремонта образовательный процесс для учеников организован на базе Черемховского горнотехнического колледжа имени Щадова. В ходе визита глава региона Игорь Кобзев обсудил с мэром города Вадимом Семеновым дальнейшие перспективы проведения капитального ремонта образовательных организаций в муниципалитете.
Он напомнил, что с начала реализации этой федеральной программы в городе обновили несколько образовательных объектов. Глава региона подчеркнул: Приангарье направило заявку на дополнительный отбор в Минпросвещения России.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, что лицей является не только исторически значимым, но и передовым образовательным учреждением. Сегодня здесь функционируют Образовательный центр «Точка роста», комната детских инициатив и современный библиотечно-информационный центр. Учебное заведение активно участвует в федеральных проектах: открыты пять инженерных классов авиастроительного профиля, а также специализированный класс по управлению беспилотными авиационными системами (БАС).
Только в 2024 году на оснащение этих направлений из бюджетов разных уровней было направлено 12 млн рублей. Кроме того, лицей имеет статус ассоциированного партнера образовательного центра «Сириус».