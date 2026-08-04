Капремонт черемховского лицея делают с опережением графика

«Черемховский лицей — один из двух образовательных объектов в регионе, где работы ведутся в однолетнем цикле. Подрядная организация набрала высокий темп, и мы видим, что строители стремятся завершить работы раньше установленного контрактом срока — декабря 2026 года. Наша общая задача — создать современные и безопасные условия, чтобы более 450 ребят смогли вернуться в родные стены как можно скорее», — отметил Игорь Кобзев.